hrvatski državljanin
Doletio iz Zagreba u Njemačku, a umjesto izlaza dočekale ga lisice i 45 dana zatvora
Hrvatski državljanin uhićen je nakon sigurnosne provjere u zračnoj luci Karlsruhe/Baden-Baden.
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Savezni policajci u zračnoj luci Karlsruhe/Baden-Baden uhitili su jučer (29. rujna 2026.) hrvatskog državljanina.
Muškarac je uhićen tijekom sigurnosne provjere leta iz Zagreba, piše Fenix.
Tridesetogodišnjak je tražen zbog prijevare. Budući da nije mogao platiti preostalu kaznu, sada mora odslužiti 45 dana zatvora.
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