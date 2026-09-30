Pentagon potvrdio potpuno američko povlačenje iz Iraka nakon 12 godina

Washington i njegovi saveznici su bez mandata Ujedinjenih naroda 2003. izvršili invaziju na Irak, navodeći da ta zemlja posjeduje oružje za masovno uništenje koje kasnije nije pronađeno. Američke snage su povukle 2011., no na vratile su se 2014. na zahtjev iračke vlade nakon što je Islamska država zauzela velika područja Iraka i susjedne Sirije.