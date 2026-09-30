ZAVRŠENA MISIJA
Pentagon potvrdio potpuno američko povlačenje iz Iraka nakon 12 godina
Sjedinjene Države dovršile su povlačenje svojih vojnika iz Iraka, priopćio je Pentagon u srijedu, čime je okončano više od dva desetljeća američke vojne prisutnosti u toj državi.
Oglas
Ministarstvo obrane priopćilo je da su SAD i njegovi koalicijski partneri službeno završili operaciju nakon 12-godišnje kampanje protiv terorističke skupine Islamske države.
Irački dužnosnik još je u nedjelju za agenciju dpa rekao da su sve američke snage napustile zemlju, no u srijedu je istekao rok povlačenja koje su Irak i SAD dogovorili 2024. godine.
Odlazak posljednjih koalicijskih snaga i opreme iz zračne baze Erbil u sjevernom Iraku predstavlja „uspješan završetak” vojne misije, napisao je Pentagon.
Irak: Postigli smo važnu prekretnicu
Odgovornost za rješavanje preostalih sigurnosnih prijetnji, uključujući ćelije Islamske države, sada prvenstveno leži na iračkim snagama, iako će Washington nastaviti pružati ciljanu obuku i obavještajnu potporu, dodalo je ministarstvo u Washingtonu.
Irački savjetnik za nacionalnu sigurnost Kasim al-Aradži pozdravio je kraj misije koalicije predvođene SAD-om kao „važnu prekretnicu”.
„Završetkom misije međunarodne koalicije i prisutnosti njezinih snaga danas smo postigli važnu prekretnicu, prelazeći na bilateralne odnose s njezinim državama članicama", rekao je irački dužnosnik. Prema podacima Pentagona, u Iraku je posljednjih godina bilo stacionirano oko 2500 američkih vojnika.
Irak obilježava "Dane suvereniteta"
Irak je tim povodom proglasio četverodnevni državni praznik od srijede. Povlačenje inozemnih snaga slavi se 'Dani suvereniteta', a javne su institucije zatvorene.
SAD i saveznici pokrenuli su kampanju protiv Islamske države u Iraku i susjednoj Siriji 2014. godine. Militantna skupina proglašena je vojno poraženom u Iraku 2017., a u Siriji 2019. godine.
Iako su ćelije Islamske države i dalje aktivne te nastavljaju izvoditi povremene napade, ta je sunitska ekstremistička skupina izgubila golema područja koja je nekoć kontrolirala u obje zemlje.
Povlačenjem se privodi kraju najnovije poglavlje američke vojne uključenosti u Iraku koje je trajalo dulje od dva desetljeća.
Washington i njegovi saveznici su bez mandata Ujedinjenih naroda 2003. izvršili invaziju na Irak, navodeći da ta zemlja posjeduje oružje za masovno uništenje koje kasnije nije pronađeno. Američke snage su povukle 2011., no na vratile su se 2014. na zahtjev iračke vlade nakon što je Islamska država zauzela velika područja Iraka i susjedne Sirije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas