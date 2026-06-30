Iva Rinčić: Pobijedila sam SDP, ali nisam dovela HDZ na vlast. Gdje su ti HDZ-ovci oko mene?

Gošća Borne Šmera u Novom danu N1 televizije bila je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona je na dužnost stupila prije godinu dana, a u međuvremenu je bila pod povećalom javnosti i izložena kritikama, od onih da je na mala vrata u gradsku vlast uvela HDZ, također i zbog rasta cijena komunalnih usluga, a i izbora čelnih ljudi nekih gradskih institucija.

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