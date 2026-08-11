NI MIROVINA NIJE KRAJ
Sve više Nijemaca radi i u sedmom desetljeću života
Sve više mlađih umirovljenika u Njemačkoj uz mirovinu nastavlja raditi, a prošle je godine posao imalo 14 posto osoba u dobi od 65 do 74 godine.
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Prema podacima Statističkog ureda, riječ je o svakoj sedmoj osobi iz te dobne skupine, dok je godinu ranije zaposleno bilo 13 posto umirovljenika.
Među njima je, prema vlastitim navodima, 27 posto bilo samozaposleno. Od umirovljenika koji su bili u ovisnom radnom odnosu, njih 65 posto radilo je u marginalnom zaposlenju, odnosno najviše 70 dana godišnje, uz mjesečnu zaradu od najviše 556 eura u tom razdoblju, prenosi Fenix magazin.
Samozaposleni su, pokazuje istraživanje, u prosjeku radili dulje. Čak 28 posto njih izjavilo je da tjedno radi više od 40 sati. Među radnicima u ovisnom zaposlenju takav je udio iznosio osam posto.
Zaposlenost pada s dobi
Umirovljenici najčešće rade neposredno nakon umirovljenja. Među osobama u dobi od 65 i 66 godina njih 19 posto još je imalo posao. Udio zaposlenih potom se smanjuje s porastom dobi te je među osobama od 73 i 74 godine pao na osam posto.
Na zaposlenost utječe i razina obrazovanja. Starije osobe s visokim stupnjem obrazovanja češće su bile zaposlene, njih 18 posto, dok je taj udio među osobama sa srednjom razinom obrazovanja iznosio 12 posto, a među onima s niskom razinom obrazovanja 10 posto.
U drugom istraživanju provedenom 2023. godine, 33 posto zaposlenih umirovljenika kao razlog za rad navelo je financijske potrebe. Među ostalim često spominjanim razlozima bili su uživanje u poslu i želja za ostankom društveno integriranima.
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