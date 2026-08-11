Sve više Nijemaca radi i u sedmom desetljeću života

Među njima je, prema vlastitim navodima, 27 posto bilo samozaposleno. Od umirovljenika koji su bili u ovisnom radnom odnosu, njih 65 posto radilo je u marginalnom zaposlenju, odnosno najviše 70 dana godišnje, uz mjesečnu zaradu od najviše 556 eura u tom razdoblju, prenosi Fenix magazin.