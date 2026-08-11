Trump potpisao uredbu kojom se smanjuje broj preporučenih cjepiva za djecu

Elizabeth Mack, pedijatrica intenzivne medicine iz Charlestona u Južnoj Karolini, rekla je da bi razdvajanje cjepiva zapravo povećalo broj injekcija koje djeca primaju jer se ona trenutačno daju u kombinaciji. Dodala je i da u Sjedinjenim Državama nema odobrenih pojedinačnih cjepiva samo protiv ospica, zaušnjaka ili rubeole, zbog čega preporuku u sadašnjem obliku nije moguće provesti. "Nemamo sustav koji bi to mogao podržati", rekla je Mack, postavivši pitanje hoće li roditelji morati češće dolaziti liječniku i hoće li troškovi tih dodatnih posjeta biti pokriveni.