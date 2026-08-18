Mihajlo Fedorov
VIDEO / Bivši ukrajinski ministar poziva na izbore usred rata: "Demokracija ne može biti ruski talac"
Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u utorak navečer, u šokantnom obraćanju, na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
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To predstavlja najveći unutarnji izazov za predsjednika Volodimira Zelenskog od početka rata 2022. godine, ocjenjuje Reuters.
Poziv, upućen u videoporuci objavljenoj na YouTubeu, prvi je takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine. Zakon u Ukrajini zabranjuje održavanje izbora tijekom ratnog stanja.
Fedorov (35) je bio dugogodišnji saveznik Zelenskog sve do neočekivane smjene s čela Ministarstva obrane u srpnju, samo šest mjeseci nakon što je imenovan uz obećanje o temeljitim reformama.
BREAKING: Former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov called for restoring elections even during a prolonged war, saying Ukraine must find a “legal, safe and realistic mechanism” to resume the democratic process.— Clash Report (@clashreport) August 18, 2026
He argued that “democracy cannot be held hostage by Russia”… pic.twitter.com/gb19llnI6R
"Demokracija ne smije biti talac Rusije", rekao je Fedorov. "Moramo pronaći pravni, sigurni i realni mehanizam koji će Ukrajini omogućiti obnovu punog demokratskog procesa čak i u uvjetima dugotrajnog rata."
Fedorov je ustvrdio da se Ukrajina suočava sa "sistemskom krizom upravljanja".
"Stari sustav prečesto živi po vlastitim pravilima. Štiti sam sebe. Boji se promjena", rekao je.
Ne navodeći imena, Fedorov se obrušio na službenu korupciju za koju je rekao da šteti ukrajinskoj obrani.
Bivši ministar nedavno je izjavio kako vjeruje da je njegova reforma postupaka nabave u Ministarstvu obrane, odgovornom za kupnju opreme vrijedne milijarde dolara, pridonijela njegovoj smjeni.
Ured ukrajinskog predsjednika nije imao komentar na ovu izjavu.
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