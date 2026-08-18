Objavljeni novi detalji: Policija traga za osumnjičenikom u bijegu i provodi mjere sigurnosti

"Odmah po saznanju za navedeni događaj upoznat je cjelokupni sastav policije te su u tijeku mjere traganja, kao i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Istodobno se utvrđuju i okolnosti pod kojima je došlo do bijega, uključujući i način policijskog postupanja", naveli su iz PUZ-a.