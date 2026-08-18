Evo koliko unutarnje svjetlo prazni akumulator automobila

Ovakav problem najčešće nastaje kada vrata vozila nisu potpuno zatvorena ili kada vozač tijekom završetka vožnje ručno uključi unutarnju rasvjetu kako bi nešto pročitao. Ako nakon toga prekidač ne vrati na automatsko isključivanje i napusti vozilo, može očekivati da će se svjetlo samo ugasiti, no to se ne mora dogoditi.