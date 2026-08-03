Potrošnja struje u Hrvatskoj znatno povećana, ali ne očekuju se problemi u opskrbi

Danas je u usporedbi s ponedjeljkom 32. tjedna u prethodnim godinama (od 2023. do 2025.) zabilježena znatno veća potrošnja električne energije od prosjeka u hrvatskom elektroenergetskom sustavu. No, raspoloživost prijenosne mreže je na uobičajeno visokoj razini te se ne očekuju problemi u opskrbi električnom energijom, kaže HOPS.