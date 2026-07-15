POLITIČKI KOMENTATOR
Jerko Trogrlić: Dva su razloga zbog kojih mislim da Milanović zaista neće ići na parlamentarne izbore
N1 Hrvatska
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15. srp. 2026. 14:20
| Novi dan
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U Novom danu N1 televizije gost Tihomira Ladišića bio je komunikacijski stručnjak i politički komentator Jerko Trogrlić. Osvrnuo se na kraj proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora i druge aktualnosti na političkoj sceni.
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