Oglas

ekonomska analiza

Jurčić: Ako nafta prijeđe 110 dolara i to potraje, inflacija bi mogla ići iznad 5 posto

author
N1 Hrvatska
|
10. ožu. 2026. 10:26

Što se događa na tržištu energije, naftnih derivata i što se može očekivati ako se sukob na Bliskom istoku nastavi, naš Tihomir Ladišić u Studiju Novog dana razgovarao je s ekonomskim analitičarem Ljubom Jurčićem.

Oglas

Teme
Ljubo Jurčić N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ