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ništa od primirja?

Kamenjecki: Trumpovi potezi samo povećavaju podršku Zelenskom među Ukrajincima

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N1 Info
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12. lis. 2026. 14:14
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Gost našeg Hrvoja Krešića u Novim danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su o posljednjim događanjima oko rata u Ukrajini, što uključuje navodno "energetsko primirje" između Kijeva i Moskve, koje je sa svoje strane proglasio američki predsjednik Donald Trump.

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maksim kamenjecki n1tv video

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