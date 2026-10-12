Gost našeg Hrvoja Krešića u Novim danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su o posljednjim događanjima oko rata u Ukrajini, što uključuje navodno "energetsko primirje" između Kijeva i Moskve, koje je sa svoje strane proglasio američki predsjednik Donald Trump.

Podijeli

Oglas