Oglas

Mirovni plan

Kamenjecki o pregovorima: 90 posto točaka je usuglašeno, preostalih 10 posto, s naše strane, ne dolazi u obzir

author
N1 Hrvatska
|
16. pro. 2025. 11:07

Maksim Kamenjecki, profesor s kijevskog Instituta za međunarodne odnose, razgovarao je s našim Tihomirom Ladišićem u programu Novog dana. Govorio je o posljednjoj rundi pregovora za okončanje rata u Ukrajini, perspektivi za mir i ustupcima Rusiji.

Oglas

Teme
Maksim Kamenjecki N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ