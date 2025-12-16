Mirovni plan
Kamenjecki o pregovorima: 90 posto točaka je usuglašeno, preostalih 10 posto, s naše strane, ne dolazi u obzir
Maksim Kamenjecki, profesor s kijevskog Instituta za međunarodne odnose, razgovarao je s našim Tihomirom Ladišićem u programu Novog dana. Govorio je o posljednjoj rundi pregovora za okončanje rata u Ukrajini, perspektivi za mir i ustupcima Rusiji.
