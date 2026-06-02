službena reakcija
KBC Rijeka odgovorio Kekin: "Pacijenti već 17 godina imaju dostupnost PET/CT pregleda bez čekanja"
“Kada će KBC Rijeka započeti s nabavom javnog PET/CT uređaja? upitala je danas na konferenciji za medije u Rijeci Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo.
"Ne govorimo o bilo kojoj bolnici i ne govorimo o bilo kojem uređaju. Govorimo o središnjoj zdravstvenoj ustanovi za ovaj dio Hrvatske i o pretrazi o kojoj ovise onkološki pacijenti. Zato postavljam jednostavno pitanje: kako je moguće da Republika Hrvatska u 17 godina nije osigurala javni PET/CT za građane ovog dijela Hrvatske? Kako je moguće da je taj ključni dio zdravstvene skrbi prepušten privatniku?”, poručila je Kekin.
Podsjetila j ie na slučaj u kojem je u KBC Rijeka Medikol na ime neplaćenih troškova režija uspio nagomilati dug od 257 tisuća eura prema KBC-u, a onda uprava bolnice pod vodstvom Alena Ružića, bivšeg ravnatelja i današnjeg ministra rada i mirovinskoga sustava, taj dug Medikola riječkom KBC-u pretvorila u dug KBC-a Rijeke Medikolu u visini 72 tisuće eura, na ime navodnih ulaganja u javni dio bolnice.
Kekin je naglasila da slučaj Rijeke nije izolirani incident nego primjer načina na koji se javni novac godinama prelijeva privatnim pružateljima zdravstvenih usluga. Samo ove godine za PET/CT pretrage privatnicima je namijenjeno oko 20 milijuna eura, dok svi PET/CT uređaji koji Hrvatskoj nedostaju zajedno koštaju oko 9 milijuna eura.
Odgovor KBC-a Rijeka
"Nastavno na današnje istupe saborske zastupnice Ivane Kekin o pružanju PET/CT dijagnostike, dužni smo ispraviti obmanjujuće tvrdnje.
Pacijenti KBC-a Rijeka već 17 godina imaju osiguranu pravodobnu dostupnost PET/CT pregleda bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, na uputnicu, zbog čega je pregled za pacijente s valjanom uputnicom besplatan, a HZZO za njega plaća jednaku cijenu kao da je usluga u javnom sustavu. Također, između KBC-a Rijeka i tvrtke Medikol trenutno ne postoje nepodmirena međusobna potraživanja."
