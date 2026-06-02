Rubio: Iran bi u nadolazećim danima prvi put mogao pregovarati o nuklearnom programu
Marco Rubio dao je najnovije informacije o mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, koji su se posljednjih dana činili zaustavljenima nakon što su obje zemlje izvele međusobne napade, prenosi skynews.
Pregovori s Iranom, za razliku od onih s drugim državama, "vrlo su drukčiji” jer se odvijaju preko posrednika, rekao je.
„No pred nama je mogućnost – koja se može ostvariti danas, sutra ili sljedeći tjedan – da su po prvi put, barem koliko se ja sjećam, pristali pregovarati o određenim aspektima svog nuklearnog programa, o kojima prije samo mjesec dana ili godinu dana nisu htjeli ni razgovarati”, izjavio je Rubio.
Ipak, dodao je da su tijekom pregovora potrebni „dani” kako bi se dobio odgovor iranskog režima zbog njegova „donekle rascjepkanog” vodstva, što dodatno otežava proces.
Podsjetimo, ranije danas glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) rekao je za Al Jazeeru da će novi sporazum o iranskom nuklearnom programu izgledati znatno drukčije od onoga koji je dogovoren za vrijeme bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame.
Zajednički sveobuhvatni akcijski plan (JCPOA), poznatiji kao iranski nuklearni sporazum, postignut je u srpnju 2015. između Irana te Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Rusije, Francuske, Kine, Njemačke i Europske unije.
