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"Odluka je bila teška"

Kolarić o optužbama da je postao produžena ruka HDZ-a: E, tu su me uvrijedili. Rekli su da sam žetončić. Da su barem rekli žetončina

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N1 Info
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23. srp. 2026. 13:42
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Saborski zastupnik i donedavni član te predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je otkrio razloge svog odlaska iz SDP-a.

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Teme
branko kolarić n1 tv nina kljenak novi dan video

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