"Odluka je bila teška"
Kolarić o optužbama da je postao produžena ruka HDZ-a: E, tu su me uvrijedili. Rekli su da sam žetončić. Da su barem rekli žetončina
Saborski zastupnik i donedavni član te predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je otkrio razloge svog odlaska iz SDP-a.
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