Koliko zarađuju hrvatski influenceri? Prihodi su im sve veći, ali ih brine jedna stvar

Zagrebačka agencija Dialog komunikacije predstavila je rezultate istraživanja DIABLOG, najnovijeg i najopsežnijeg pregleda domaće industrije kreatora sadržaja. Kako funkcionira influencer marketing, kolika je zarada, koji su izazovi s kojima se influenseri susreću... za Novi dan govorila je Marina Čulić Fischer, direktorica Dialog komunikacija

Podijeli

Oglas