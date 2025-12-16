REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Koliko zarađuju hrvatski influenceri? Prihodi su im sve veći, ali ih brine jedna stvar
N1 Hrvatska
|
16. pro. 2025. 11:18
| Novi dan
|
0komentara
Zagrebačka agencija Dialog komunikacije predstavila je rezultate istraživanja DIABLOG, najnovijeg i najopsežnijeg pregleda domaće industrije kreatora sadržaja. Kako funkcionira influencer marketing, kolika je zarada, koji su izazovi s kojima se influenseri susreću... za Novi dan govorila je Marina Čulić Fischer, direktorica Dialog komunikacija
