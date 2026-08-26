bivši šef diplomacije
Kovač o Srbiji: Ne želimo imati susjeda koji nam prijeti drugim poluvremenom
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Miro Kovač, diplomat, političar i nekadašnji ministar vanjskih poslova RH. Razgovarali su o verbalnom okršaju između Gordana Jandrokovića i Aleksandra Vučića oko navodnog naoružavanja Republike Srbije
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