došlo je do nereda
VIDEO / Incidenti u Haagu nakon izricanja presude Thaciju: Intervenirala policija
Ispred zgrade suda u Haagu došlo je do nereda nakon izricanja presude bivšim čelnicima OVK-a.
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Prema izvješćima i snimkama objavljenima na društvenim mrežama, nekoliko osoba popelo se na policijska vozila i udaralo po njima, dok je policija koristila vodene topove kako bi rastjerala okupljene.
Prema navodima medija, situacija se potom smirila.
Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade suda u Haagu kako bi uživo pratila izricanje presude zapovjednicima OVK-a.
#Kosovo Albanian rioters causing violence in the Hague after former terrorist UÇK leader @HashimThaciRKS sentenced to 25 years in prison for war crimes, together with 3 other Kosovo Albanian leaders, in the strongest rebuke of Kosovo’s “independence” to date. The truth always… https://t.co/NcWXkxqOYo pic.twitter.com/gb3ROnxPgq— Boris Malagurski (@malagurski) September 16, 2026
Sud je prvostupanjski osudio nekadašnje čelnike OVK-a Hashima Thaçija i njegove najbliže suradnike – Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija. Thaçi i Krasniqi osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veseli na 18, a Selimi na 13 godina. U kazne im se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.
🇽🇰🇳🇱 Clash between angry protesters and police in The Hague over the verdict of the Kosovo Specialist Chambers.— kos_data (@kos_data) September 16, 2026
Police used water to disperse protesters. https://t.co/fsoZ56gw7O pic.twitter.com/uWU3ES6u2l
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