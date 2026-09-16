VIDEO / Incidenti u Haagu nakon izricanja presude Thaciju: Intervenirala policija

Sud je prvostupanjski osudio nekadašnje čelnike OVK-a Hashima Thaçija i njegove najbliže suradnike – Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija. Thaçi i Krasniqi osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veseli na 18, a Selimi na 13 godina. U kazne im se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.