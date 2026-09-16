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došlo je do nereda

VIDEO / Incidenti u Haagu nakon izricanja presude Thaciju: Intervenirala policija

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N1 Srbija
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16. ruj. 2026. 13:46
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Protesters scuffle with riot police outside the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) headquarters in Pristina, Kosovo September 16, 2026. REUTERS/Valdrin Xhemaj
REUTERS / Valdrin Xhemaj

Ispred zgrade suda u Haagu došlo je do nereda nakon izricanja presude bivšim čelnicima OVK-a.

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Prema izvješćima i snimkama objavljenima na društvenim mrežama, nekoliko osoba popelo se na policijska vozila i udaralo po njima, dok je policija koristila vodene topove kako bi rastjerala okupljene.

Prema navodima medija, situacija se potom smirila.

Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade suda u Haagu kako bi uživo pratila izricanje presude zapovjednicima OVK-a.

Sud je prvostupanjski osudio nekadašnje čelnike OVK-a Hashima Thaçija i njegove najbliže suradnike – Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija. Thaçi i Krasniqi osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veseli na 18, a Selimi na 13 godina. U kazne im se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

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Teme
haag hashim thaçi kosovo

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