POVREDA UGLEDA RH
U Puli kamenjem gađala hrvatsku zastavu, uhićena je
Policija je kazneno prijavila 33-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje da je u Puli kamenjem gađala hrvatsku zastavu.
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Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje da je počinila kazneno djelo povrede ugleda Republike Hrvatske, izvijestila je Policijska uprava istarska.
Policija je 14. rujna oko 20.50 sati zaprimila dojavu da žena kamenjem gađa zastavu Republike Hrvatske koja je bila izvješena ispred turističkog objekta u Ulici Verudella te pritom slavi kada je pogodi.
Policijski službenici po dolasku na mjesto događaja uhitili su 33-godišnjakinju i priveli je u policijsku postaju.
Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo, policija će protiv osumnjičene nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.
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