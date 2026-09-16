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više kaznenih djela

Privedeni splitski 'drifter' i instruktorica vožnje, krivotvorili isprave, varali u autoškoli

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16. ruj. 2026. 14:20
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PU splitsko-dalmatinska

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije osobe, 26-godišnjakom i 29-godišnjakinjom koji su zajednički i dogovorno počinili više kaznenih djela.

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Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnjak počinio kaznena djela Zlouporaba položaja i ovlasti opisano u čl. 291st.1 u svezi čl.37 KZ RH, Krivotvorenje službene ili poslove isprave iz čl. 279. st.1. i Ovjeravanje neistinitog sadržaja iz čl. 281, a 29-godišnjakinja je počinila kaznena djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 291 i Krivotvorenje službene ili poslove isprave iz čl. 279 Kaznenog zakona RH, poručili su iz splitske policije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, na poticanje 26-godišnjaka, 29-godišnjakinja kao službena osoba odnosno instruktor vožnje u knjižicu kandidata unijela neistinite podatke da je 26-godišnjak prisustvovao osposobljavanju iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom i odvozio sve potrebne sate, iako je utvrđeno da se u to vrijeme 26-godišnjak nalazio izvan Splita i Hrvatske.

Na temelju neistinito prikazanih podataka u knjižici kandidata, 26-godišnjak je stekao uvjete za prijavu i polaganje vozačkog ispita i ishođenje vozačke dozvole, a po položenom ispitu je vlastoručno potpisanim zahtjevom ishodio vozačku dozvolu B kategorije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku, dodaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Slobodna Dalmacija piše da je riječ o splitskom 'drifteru' Adrianu Petričeviću, koji je širu popularnost stekao prvenstveno automobilskim i motociklističkim sadržajem, driftanjem i objavljivanjem snimki svojih vratolomnih vožnji na društvenim mrežama.

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autoškola korupcija krivotvorenje isprave pijani vozač splitska policija ugrožavanje sigurnosti prometa uhićenje vozačka dozvola vožnja u suprotnom smjeru zlouporaba položaja i ovlasti

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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