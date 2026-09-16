Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnjak počinio kaznena djela Zlouporaba položaja i ovlasti opisano u čl. 291st.1 u svezi čl.37 KZ RH, Krivotvorenje službene ili poslove isprave iz čl. 279. st.1. i Ovjeravanje neistinitog sadržaja iz čl. 281, a 29-godišnjakinja je počinila kaznena djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 291 i Krivotvorenje službene ili poslove isprave iz čl. 279 Kaznenog zakona RH, poručili su iz splitske policije.