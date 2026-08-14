RATNI CILJEVI
Kovačević: Putin ne želi priznati da je Rusija izgubila rat
Geopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o ratu u Ukrajini, mogućnosti parcijalnih dogovora Moskve i Kijeva, napadima na ruski teritorij, zapadnoj pomoći Ukrajini, odnosima Rusije i Japana te položaju Vladimira Putina unutar Rusije.
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SK
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