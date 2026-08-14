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prava hrabrost

Sarajevski umjetnik opet oduševio: "Hrabrost i snaga nisu u medijskoj promociji političara..."

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14. kol. 2026. 14:40
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Snimka zaslona 2026-08-14 143720
Screenohot/Facebook

Sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović, koji posljednjih godina redovito objavljuje ilustracije nakon tragedija u regiji, objavio je danas ilustraciju nakon velikog požara koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, a tijekom noći proširio se prema Omišu.

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Na crtežu je prikazan kanader koji leti iznad područja zahvaćenog požarom, a prate ga još tri manja zrakoplova.

"Hrabrost i snaga nisu u medijskoj promociji političara, nego u volji da ti vatra oprlji krila", napisao je uz objavu.

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Teme
midhat kapetanović kanader omiš požar u omišu

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