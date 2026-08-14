Sarajevski umjetnik opet oduševio: "Hrabrost i snaga nisu u medijskoj promociji političara..."

Screenohot/Facebook

Sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović, koji posljednjih godina redovito objavljuje ilustracije nakon tragedija u regiji, objavio je danas ilustraciju nakon velikog požara koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, a tijekom noći proširio se prema Omišu.

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Na crtežu je prikazan kanader koji leti iznad područja zahvaćenog požarom, a prate ga još tri manja zrakoplova.

"Hrabrost i snaga nisu u medijskoj promociji političara, nego u volji da ti vatra oprlji krila", napisao je uz objavu.