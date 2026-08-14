Grad Rijeka uvodi stroge mjere štednje vode: Gase se fontane, ograničava zalijevanje vrtova,...

Građanima se preporučuje da pitku vodu ne koriste za zalijevanje travnjaka i ukrasnih površina te da odgode pranje automobila, plovila i terasa. Pozvani su i da ne pune niti nadopunjuju bazene, provjere curi li voda iz kućnih instalacija te perilice rublja i posuđa uključuju tek kada su pune, javlja Novi list.