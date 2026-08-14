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POVIJESNA SUŠA

Grad Rijeka uvodi stroge mjere štednje vode: Gase se fontane, ograničava zalijevanje vrtova,...

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N1 Info
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14. kol. 2026. 14:18
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PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Zbog dugotrajne suše i nepovoljnih hidroloških prilika Grad Rijeka uvodi prvu fazu mjera štednje pitke vode. Vodoopskrba je zasad stabilna i redukcije nisu potrebne, no građani, gospodarstvo i turistički sektor pozvani su na smanjenje nepotrebne potrošnje

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Gradskim službama, ustanovama i komunalnim društvima naloženo je da ograniče ili privremeno obustave zalijevanje javnih zelenih površina, parkova, cvjetnih nasada, igrališta i sportskih terena pitkom vodom. Iznimka su nove sadnice i stabla kojima je zalijevanje potrebno za opstanak.

Pranje ulica, trgova, plaža i drugih javnih površina svest će se na minimum i provoditi samo kada je potrebno iz higijenskih, zdravstvenih ili sigurnosnih razloga.

Od ponedjeljka se gase ukrasne fontane

Od početka idućeg tjedna prestat će raditi i ukrasne fontane koje koriste vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava, osim onih koje se iz tehničkih ili sigurnosnih razloga ne mogu isključiti. Ograničit će se i pranje komunalnih i službenih vozila.

Građanima se preporučuje da pitku vodu ne koriste za zalijevanje travnjaka i ukrasnih površina te da odgode pranje automobila, plovila i terasa. Pozvani su i da ne pune niti nadopunjuju bazene, provjere curi li voda iz kućnih instalacija te perilice rublja i posuđa uključuju tek kada su pune, javlja Novi list.

Poziv turističkim objektima

Poseban apel upućen je turističkim objektima, tvrtkama i drugim velikim potrošačima da smanje nepotrebno korištenje vode.

Stručne službe riječkog Vodovoda i kanalizacije nastavljaju pratiti stanje izvorišta i raspoložive zalihe, a o eventualnim dodatnim mjerama odlučivat će se idućeg tjedna. Ako se situacija pogorša, jedna od mogućnosti je i isključivanje tuševa na plažama, koji zasad ostaju u funkciji.

Iz Grada upozoravaju da kratkotrajni lokalni pljuskovi nisu dovoljni za značajniji oporavak vodnih zaliha. Za obnovu podzemnih zaliha potrebne su obilnije i dugotrajnije oborine.

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