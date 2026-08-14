EUROPOM HARA TOPLINSKI VAL
Svjetski mediji o katastrofalnom požaru kod Omiša: Evakuacije, uništene kuće i dramatična borba s vatrom
Razoran požar koji je tijekom noći zahvatio područje od Lokve Rogoznice prema Omišu privukao je veliku pozornost svjetskih medija. Reuters, Euronews, Al Jazeera, britanski Independent i turska agencija Anadolu izvijestili su o dramatičnim prizorima s dalmatinske obale, evakuaciji stanovnika i turista, ozlijeđenima, uništenim kućama i višesatnoj borbi vatrogasaca s vatrenom stihijom
Požar je buknuo u četvrtak navečer na području Lokve Rogoznice, a snažan i promjenjiv vjetar tijekom noći nosio je vatru prema Omišu. Plamen je zahvatio šumske površine, naselja i stambene objekte, dok su vatrogasci pokušavali spriječiti njegovo daljnje širenje.
Anadolu: Ljudi evakuirani i morskim putem
Turska novinska agencija Anadolu izvijestila je da je veliki požar nedaleko od Omišau ranim jutarnjim satima uništio više kuća te prisilio stanovnike i turiste da napuste ugroženo područje.
Pozivajući se na hrvatske medije, Anadolu navodi da je vatra oko 1.45 sati stigla do predjela Borak iznad središta Omiša. Posebno ističu snažan vjetar koji je često mijenjao smjer, otežavao gašenje i nosio plamen prema novim kućama.
Prenijeli su i izjavu zamjenika omiškog gradonačelnika Ivana Pivčevića da su brojne kuće izgorjele, dok su druge bile ugrožene.
Evakuacija stanovnika i turista odvijala se kopnenim i morskim putem, uz pomoć plovila lučke kapetanije. Pojedini dijelovi grada ostali su bez električne energije, a promet Jadranskom magistralom bio je znatno otežan te u pojedinim trenucima potpuno zaustavljen.
Al Jazeera požar smjestila u kontekst europskog toplinskog vala
Al Jazeera je požar kod Omiša predstavila kao dio šireg vala velikih požara koji su ovog ljeta pogodili Europu.
Navodi da su tisuće ljudi morale napustiti domove u Njemačkoj, Francuskoj, Hrvatskoj i Grčkoj nakon niza toplinskih valova. I ovaj medij ističe snažan utjecaj vjetra na širenje požara prema Omišu i ugrožavanje naseljenih područja.
Al Jazeera prenijela je podatke prema kojima je 14 osoba hospitalizirano u Splitu, dok je sedmero ozlijeđenih bilo životno ugroženo.
Prenijeli su i izjavu glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića da je iza vatrogasaca "iznimno teška noć" te da je situacija na području od Lokve Rogoznice do Omiša bila vrlo složena, piše Večernji list.
Euronews: Evakuirano oko tisuću ljudi
O požaru je izvijestio i Euronews, navodeći da je vatra zahvatila vegetaciju i kuće na području Lokve Rogoznice te dovela do evakuacije približno tisuću stanovnika i turista.
Prema njihovu izvještaju, na požarište je raspoređeno više od 150 vatrogasaca, dok je vjetar širio plamen kroz borovu šumu prema naseljenim dijelovima obale.
Oštećene su kuće i vozila, a glavna obalna prometnica bila je zatvorena. Velik dio evakuiranih smješten je u Omišu, gdje je gradska sportska dvorana pretvorena u privremeni prihvatni centar.
Euronews ističe i da je požar buknuo tijekom dugotrajnog toplinskog vala u Hrvatskoj te upozorava da visoke temperature povećavaju opasnost od novih požara na Jadranu. Četiri Canadaira bila su spremna za djelovanje ujutro jer tijekom noći nisu mogla sudjelovati u gašenju.
Independent: Noćno nebo iznad Omiša bilo je crveno
Britanski Independent piše da su zbog požara na području turistički vrlo posjećenog Omiša evakuirane stotine ljudi, dok je više osoba ozlijeđeno.
Posebno su izdvojili dramatične prizore noćnog neba iznad Omiša koje je snažan plamen obojio u crveno.
Prema podacima koje je prenio Independent, ekipe hitne medicinske pomoći zbrinule su približno 19 osoba, dok su dvije teško ozlijeđene osobe prevezene u splitsku bolnicu.
Britanski medij navodi da se tijekom noći s požarom borilo 157 vatrogasaca s 44 vozila, a pristigla su i pojačanja iz drugih hrvatskih županija.
Independent također navodi da je Grad Omiš otvorio sportsku dvoranu za prihvat približno tisuću evakuiranih, dok je brod Hrvatske ratne mornarice bio spreman za moguću evakuaciju stanovništva morskim putem.
Reuters: Požar zahvatio više od tisuću hektara
Jedan od najopsežnijih izvještaja objavio je Reuters. Agencija navodi da je požar, potpomognut snažnim vjetrom, tijekom noći zahvatio kuće, prisilio približno tisuću ljudi na evakuaciju i doveo do velikog broja ozlijeđenih.
Prema Reutersu, vatra je zahvatila naselja i raslinje na površini većoj od tisuću hektara.
Splitska hitna medicinska pomoć zbrinula je ukupno 36 osoba, od kojih je 14 zadržano na bolničkom liječenju, dok je sedmero bilo životno ugroženo. Na nekoliko lokacija od Omiša prema Splitu organizirani su prihvatni centri za evakuirane stanovnike i turiste.
Reuters je prenio i riječi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, koji je rekao da je snažan požar poharao sve pred sobom te da je nastala golema materijalna šteta.
Situacija se ujutro počela smirivati
Reuters je izvijestio i da se situacija u petak ujutro počela smirivati te da više nije bilo otvorenog plamena. Nakon stabilizacije stanja dio vatrogasnih snaga i četiri protupožarna zrakoplova preusmjereni su prema požaru koji je buknuo južnije, na području Pelješca.
Agencija navodi i da se premijer Andrej Plenković s više ministara uputio prema Omišu.
Požare u Hrvatskoj Reuters povezuje s izrazito visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim razdobljem koje je pogodilo velik dio Europe. Takvi uvjeti pogoduju izbijanju i brzom širenju požara, a agencija upozorava i na moguće posljedice za hrvatski turizam usred vrhunca ljetne sezone.
Omiš se tako u samo nekoliko sati našao u središtu pozornosti velikih svjetskih medija, a fotografije i snimke požara, evakuacije stanovništva i borbe vatrogasaca s vatrom obišle su svijet.
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