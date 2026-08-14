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"CIJELI AKVATORIJ POD DIMOM"

Milanović u Omišu: Grozan događaj, imovina je stradala, ali najvažniji su ljudi

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Helena Puljiz , N1 Info
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14. kol. 2026. 14:40
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milanovic
N1 Hrvatska

Predsjednik Republike Zoran Milanović u obilasku je opožarenog područja u Omišu

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"Grozan događaj, prirodni, a možda nije samo prirodni - to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost svima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci, ali i nisu samo oni - to su svi on koji su jučer i danas i bit će u narednim danim i satima na osiguravanju terena. I hvala im. Obići ćemo sad prostor, imovina je stradala, ali to je sporedno u odnosu na ljude, koji su, nažalost, bili uhvaćeni na prepad.

Došao sam s Hvara i cijeli je akvatorij bio pod dimom. Ovo je neviđeno i protiv ovoga nema prave preventive", kratko je izjavio predsjednik Milanovič prije obilaska opožarenog područja.

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Teme
omiš požar omiš požar u omišu zoran milanović

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