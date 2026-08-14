Milanović u Omišu: Grozan događaj, imovina je stradala, ali najvažniji su ljudi

"Grozan događaj, prirodni, a možda nije samo prirodni - to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost svima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci, ali i nisu samo oni - to su svi on koji su jučer i danas i bit će u narednim danim i satima na osiguravanju terena. I hvala im. Obići ćemo sad prostor, imovina je stradala, ali to je sporedno u odnosu na ljude, koji su, nažalost, bili uhvaćeni na prepad.