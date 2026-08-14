VIDEO / HGSS snimio zastrašujuće prizore požara kod Omiša: "U dramatičnoj noći..."

"U evakuaciji su, uz brodice Lučke kapetanije, policiju i druga plovila, sudjelovali i članovi HGSS-a Split sa svojim gumenjakom. Istodobno su članovi sudjelovali u traganju za stranim državljaninom, kojeg je policija pronašla na moru, te u spašavanju osoba s plovila koje je potonulo", naveo je HGSS.