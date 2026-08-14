POGLED S MORA NA OBALU
VIDEO / HGSS snimio zastrašujuće prizore požara kod Omiša: "U dramatičnoj noći..."
HGSS je nakon velikog požara kod Omiša sudjelovao u evakuaciji oko 150 osoba, a objavio je i snimku noćašnje akcije spašavanja na moru.
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Brojne žurne službe intervenirale su nakon izbijanja velikog požara kod Omiša, a među njima i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), čiji su pripadnici sudjelovali u evakuaciji oko 150 osoba.
"U evakuaciji su, uz brodice Lučke kapetanije, policiju i druga plovila, sudjelovali i članovi HGSS-a Split sa svojim gumenjakom. Istodobno su članovi sudjelovali u traganju za stranim državljaninom, kojeg je policija pronašla na moru, te u spašavanju osoba s plovila koje je potonulo", naveo je HGSS.
Na terenu je trenutačno oko 20 članova HGSS Stanice Split koji pružaju logističku potporu, dok će se dodatne snage uključivati prema potrebama nadležnih službi.
"Na terenu je trenutačno dvadesetak članova HGSS Stanice Split koji pružaju logističku potporu, a dodatne snage uključivat će se prema potrebama nadležnih službi", dodaje se te se ističe kako se nastavlja i detaljan pregled područja oko vozila iz kojeg se udaljila i nestala strana državljanka.
"Ovom prilikom želimo istaknuti iznimnu požrtvovnost vatrogasaca koji se od početka bore s vatrenom stihijom. Sve aktivnosti provode se u koordinaciji s ostalim žurnim službama", zaključio je HGSS, koji je objavio i snimku noćašnje akcije na moru.
Požar na području Lokve Rogoznice buknuo je sinoć u 20.15 sati, nakon čega se zbog jakog vjetra proširio. U požaru je ozlijeđeno više osoba, no nitko nije smrtno stradao.
Vatra je izbila u neposrednoj blizini objekata, a zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići i Medići. U požaru je uništen i veći broj automobila.
Tijek događaja u Dalmaciji pratimo OVDJE.
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