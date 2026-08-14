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OBJAVIO HZMO

Dobre vijesti za 124.216 korisnika: Uskoro počinje isplata naknade

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Hina
|
14. kol. 2026. 14:01
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Ilustracija: Markus Spiske on Unsplash

U utorak, 18. kolovoza, počinje isplata doplatka za djecu za srpanj ove godine, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

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Doplatak za djecu dobit će 124.216 korisnika za ukupno 259.210 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr, priopćio je HZMO.

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Teme
doplatak za djecu hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje hzmo isplata dječjeg doplatka

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