STRUČNJAK ZA LJUDSKA PRAVA
Kristijan Grđan odgovorio Plenkoviću: Žao mi je da premijer tako komunicira, ovo nije prvi smrtni slučaj
N1 Hrvatska
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24. stu. 2026. 10:45
| Novi dan
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U Novom danu kod naše Nine Kljenak gostovao je Kristijan Grđan, dugogodišnji aktivist za ljudska prava, savjetnik organizacije Mental Health Europe i član radne skupine za izmjenu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.
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