PIKANTNI DETALJI
VIDEO / Ljubila je neke od najvećih holivudskih frajera, a sada je otkrila tko je najbolji!
Holivudska glumica Jennifer Lawrence rangirala je pet svojih najpoznatijih filmskih poljubaca od najboljeg do najgoreg, a njezin kolega iz filma "Passengers" Chris Pratt našao se na posljednjem mjestu.
Oskarovka je u četvrtak, 19. studenoga, gostovala u emisiji "Watch What Happens Live" voditelja Andyja Cohena, u kojoj je sudjelovala u igri "Plead the Fifth", ne ustručavajući se otkriti zanimljive detalje iz svoje filmske karijere.
Pravila igre nalažu da poznate osobe odgovore na pet pitanja, pri čemu imaju pravo odbiti odgovoriti na samo jedno.
Cohen je najprije upitao Lawrence kojim je svojim filmskim izgledom bila najmanje zadovoljna. Glumica je izdvojila izgled iz filma "X-Men", koji ju je podsjećao na poznatog lovca na bjegunce Doga.
Voditelj je potom izazvao 36-godišnju glumicu da rangira filmske poljupce s Liamom Hemsworthom, Bradleyjem Cooperom, Joshom Hutchersonom, Chrisom Prattom i Timothéejem Chalametom.
Otkrila tko se najbolje ljubi
Dok je pokraj nje sjedio Hutcherson, s kojim je glumila u serijalu "Igre gladi", Lawrence se našalila: "Mislim, svi su bili taaako sjajni..."
"Dobro, rekla bih Pratt, Chalamet, tko je još bio?", odgovorila je, nakon čega je Cohen posumnjao da ih rangira od najgoreg prema najboljem, umjesto obrnuto.
"Od najboljeg prema najgorem! Aha", odgovorila je glumica pa nastavila: "Najbolji je Josh, a zatim Hemsworth, Cooper, Chalamet i Pratt", piše The Independent.
Lawrence je s Prattom glumila u znanstvenofantastičnoj romansi "Passengers" iz 2016. godine, koju filmski kritičari nisu dobro prihvatili.
Glumci su utjelovili dvoje putnika među tisućama ljudi koji se nalaze u stanju hibernacije na svemirskom brodu, na 120 godina dugom putovanju prema novom domu. Međutim, putovanje ne ide prema planu, a njih dvoje bude se nekoliko desetljeća prije predviđenog vremena.
Filmski kritičar The Independenta Geoffrey Macnab dodijelio je filmu dvije zvjezdice, ocijenivši da ima "nejasnu i dvosmislenu radnju" te da u njemu prevladava "atmosfera lažnog optimizma, čak i u najmračnijim trenucima".
Lawrence je s Hutchersonom i Hemsworthom razmjenjivala poljupce u filmovima iz serijala "Igre gladi", dok je s Cooperom glumila ljubavni par u filmu "U dobru i u zlu", koji joj je 2013. godine donio Oscara za najbolju glavnu glumicu.
S Chalametom se pred kamerama ljubila u satiričnoj komediji "Don't Look Up" redatelja Adama McKaya iz 2021. godine.
Emotivan povratak na set "Igara gladi"
Lawrence i Hutcherson trenutačno promoviraju novi film iz serijala "Igre gladi", pod naslovom "Sunrise on the Reaping", čija se radnja odvija prije događaja iz originalnih filmova. U jednoj sceni koja prikazuje budućnost ponovno će utjeloviti Katniss Everdeen i Peetu Mellarka.
Govoreći o povratku na set s Hutchersonom i Woodyjem Harrelsonom, koji je glumio Haymitcha Abernathyja, Lawrence je to iskustvo opisala kao "iznimno emotivno".
"Bilo je nevjerojatno", rekla je tijekom gostovanja u podcastu "Call Her Daddy". "Bilo je potpuno ludo. Bila je to ista filmska ekipa. Bio je tu i isti pomoćnik redatelja, s kojim sam radila milijun puta jer ga obožavam."
"Josh i ja nismo ni do toaleta išli a da nismo bili zagrljeni", dodala je. "Bilo je predivno."
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