SARAJEVO
Prije više od osam godina ubili su dvojicu policajaca: Na ponovljenom suđenju dobili 45 i 15 godina zatvora
Županijski sud u Sarajevu u ponovljenom je suđenju osudio na dugogodišnje zatvorske kazne dvojicu muškaraca koji su 2018. godine ubili sarajevske policajce Adisa Šehovića i Davora Vujinovića kada su ih zatekli u pokušaju krađe automobila.
Oglas
Novom presudom Sava Marinković osuđen je na 45 godina zatvora, što je maksimalna kazna koja se u BiH može izreći za ubojstvo, dok je Aleksandar Macan osuđen na 15 godina zatvora.
Obojica su bili pripadnici organizirane kriminalne skupine koja je krala automobile u Sarajevu i potom ih prebacivala na teritorij Republike Srpske i dalje ka Srbiji radi preprodaje.
U jednom od takvih pokušaja krađe 26. listopada 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino polje policijska ophodnja zatekla ih je kada su pokušali provaliti u automobil Golf 6 hrvatskih registracijskih oznaka.
Kradljivci su bez upozorenja iz strojnice zapucali na policajce dok su bili u službenom vozilu, ispalivši najmanje 20 metaka. Adis Šehović je preminuo na licu mjesta, dok je Davor Vujinović podlegao ozljedama u bolnici nekoliko sati kasnije.
Marinković je nakon ubojstva pobjegao iz BiH, a pronađen je u Njemačkoj koja ga je 2022. izručila BiH, dok se Macan 2021. sam predao policiji.
Nakon dugogodišnje istrage i suđenja Županijski sud u Sarajevu Marinkovića i Macana je 2024. također osudio na 45 odnosno 15 godina zatvora nakon što ih je proglasio krivim za ubojstva policajaca.
Njihovi su se odvjetnici žalili na presudu koju je Vrhovni sud Federacije BiH djelomice uvažio pa je poništio prvotnu presudu i naložio ponovno suđenje koje je sada i završeno istovjetnom osuđujućom presudom.
I na ovu presudu obrana ima pravo žalbe.
Za sudjelovanje u ubojstvu bio je optužen i treći član kriminalne skupine Marko Trifković, koji je priznao krivnju i u odvojenom je postupku ranije osuđen na 15 godina.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas