Tridesetominutni film bit će emitiran u nedjelju na programu BBC One, a sav prihod od prodaje prava stranim televizijama također će biti doniran zakladi The Royal Marsden Cancer Charity. Iz Kensingtonske palače poručili su kako se princeza nada da će ovim filmom pomoći drugima u suočavanju s dijagnozom, oporavkom i životom nakon raka te potaknuti bolji pristup holističkoj skrbi za onkološke bolesnike.