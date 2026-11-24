"život nije beskonačan"
Emotivna ispovijest Kate Middleton u novom dokumentarcu: "Kad se suočite sa smrtnošću, teško je ponovno biti ista osoba"
Princeza od Walesa u najavi novog dokumentarnog filma naziva Heal (Iscjeljenje) otvoreno je progovorila o tome kako ju je suočavanje s vlastitom smrtnošću zauvijek promijenilo.
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Ranije ove godine dopustila je televizijskim kamerama da je prate tijekom zahtjevnog izazova Three Peaks Challenge, dok vodi duboke razgovore s bratom te u emotivnim trenucima grli supruga Williama i njihovu djecu.
"Mislim da kada se morate suočiti s vlastitom ranjivošću... kada ste suočeni s vlastitom smrtnošću, morate prihvatiti da život nije beskonačan", rekla je Catherine u najavi filma, piše Telegraph.
"U tim se trenucima događa promjena. To vas otvara i mislim da vam omekša srce. Jednom kada doživite takvo nešto, vrlo se teško vratiti na osobu koja ste bili prije", dodala je.
Humanitarni podvig u 24 sata
Tijekom snimanja princeza se u manje od 24 sata popela na tri najviša vrha Škotske, Engleske i Walesa – Ben Nevis, Scafell Pike i Snowdon – kako bi prikupila novac za dobrotvornu zakladu bolnice Royal Marsden, u kojoj je i sama primala kemoterapiju.
Tridesetominutni film bit će emitiran u nedjelju na programu BBC One, a sav prihod od prodaje prava stranim televizijama također će biti doniran zakladi The Royal Marsden Cancer Charity. Iz Kensingtonske palače poručili su kako se princeza nada da će ovim filmom pomoći drugima u suočavanju s dijagnozom, oporavkom i životom nakon raka te potaknuti bolji pristup holističkoj skrbi za onkološke bolesnike.
"Upravo tada može doći do promjene. Tada se stvari mogu obnoviti i rasti. Za mene je ovo putovanje upravo to – prilika da istražim kako izgleda život i što znači iscjeljenje nakon dijagnoze i liječenja", istaknula je princeza.
"Rak vas mijenja i fizički i iznutra"
U dokumentarcu će gledatelji imati priliku vidjeti i njezine razgovore s drugim onkološkim pacijentima o njihovim iskustvima.
"Rak vas mijenja. Mijenja vaše tijelo, mijenja vas fizički. Morate proći kroz liječenje i operacije... i sve ostalo. No postoji puno dublji dio onoga što dijagnoza raka pomakne u vama kada se suočite s vlastitim slabostima", poručila je.
Podsjetimo, princezi od Walesa rak je dijagnosticiran u proljeće 2024. godine nakon operacije abdomena, a u siječnju 2025. objavila je da je u remisiji.
Glavna direktorica sadržaja na BBC-ju, Kate Phillips, istaknula je kako ovaj dirljivi dokumentarac nudi rijedak uvid u princezino iskustvo teške bolesti i oporavka, ispričano njezinim vlastitim riječima, te vjeruje da će pružiti utjehu i podršku svima koji prolaze kroz slične zdravstvene izazove.
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