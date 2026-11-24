"Rekli su mi..."
Turska milijunašica uplatila Andrewu 750 tisuća funti? Bivši princ opet na sudu
Turska milijunašica Nebahat Isbilen (81) izjavila je pred Visokim sudom u Londonu da je bila dovedena u zabludu oko isplate od 750.000 funti koju je 2019. godine uplatila Andrewu Mountbatten-Windsoru.
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Isbilen tuži bivšeg poslovnog savjetnika Selmana Turka zbog navodne pronevjere 38 milijuna funti njezine imovine. Među spornim transakcijama nalazi se i uplata tadašnjem vojvodi od Yorka, za koju milijunašica tvrdi da je bila namijenjena pomoći oko njezine putovnice, piše BBC.
Turk odbacuje optužbe i tvrdi da je Isbilen znala kako se novac zapravo isplaćuje u nadi da bi Mountbatten-Windsor mogao pomoći njezinu suprugu, bivšem političaru koji se nalazi u zatvoru u Turskoj. Mountbatten-Windsor u međuvremenu je vratio iznos od 750.000 funti, očekuje se da će svjedočiti pred sudom u prosincu, a u ovom postupku nije optužen ni za kakvo protuzakonito djelo.
Uplate za rođendan i vjenčanje
Odvjetnici tužiteljice iznijeli su pred sudom i navode da je Turk naložio posebnu uplatu od 15.000 funti na račun bivše supruge Andrewa Mountbatten-Windsora, Sarah Ferguson, navodno za organizaciju njezine proslave 60. rođendana 2019. godine, kao i neutvrđeni iznos kao "svadbeni dar" za njihovu kćer, princezu Beatrice.
Obitelj Nebahat Isbilen osnovala je tursku tvrtku za proizvodnju sapuna i kozmetike. Nakon što je njezin suprug Ilhan, bivši zastupnik u turskom parlamentu, uhićen 2015. godine, zatražila je pomoć pri prebacivanju imovine izvan Turske. Njezini odvjetnici navode da su optužbe protiv njezina supruga bile "politički motivirane" te da je i sama 2017. bila izložena "političkom progonu". Iz Turske je otišla u Grčku 2017., a u London se preselila 2018. godine.
Optužbe za prijevaru i drukčija verzija obrane
Pravni zastupnik Nebahat Isbilen, Simon Colton KC, naveo je da je upoznala Turka u siječnju 2017. te mu povjerila upravljanje većim dijelom svoje financijske imovine. Prema riječima njezina odvjetnika, Turk je "svjesno i sustavno zloupotrijebio" njezino povjerenje i prebacivao novac na tvrtke koje je posjedovao ili kontrolirao.
Colton je dodao da je Isbilen odobrila isplatu od 750.000 funti Andrewu, ali da joj je Turk "lagao" o stvarnoj svrsi tog novca, što je opisao kao „dodatni primjer njegova nepoštenja”. Pred sudom se čulo i da je Isbilen u prosincu 2019. prisustvovala privatnoj večeri s tadašnjim vojvodom i vojvotkinjom od Yorka u Turkovu stanu, gdje je razgovarala o slučaju svoga supruga.
S druge strane, Turkova obrana tvrdi da je tužiteljica razumjela financijske poteze i sama usmjeravala upravljanje svojim poslovima.
Suđenje pred sucem Adamom Johnsonom trebalo bi završiti u ožujku, dok se pisana presuda očekuje naknadno.
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