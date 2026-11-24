Turk odbacuje optužbe i tvrdi da je Isbilen znala kako se novac zapravo isplaćuje u nadi da bi Mountbatten-Windsor mogao pomoći njezinu suprugu, bivšem političaru koji se nalazi u zatvoru u Turskoj. Mountbatten-Windsor u međuvremenu je vratio iznos od 750.000 funti, očekuje se da će svjedočiti pred sudom u prosincu, a u ovom postupku nije optužen ni za kakvo protuzakonito djelo.