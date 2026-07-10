Fenomenologija SP-a
Lalić: Logično je da će big business ući u Svjetsko prvenstvo, a tek u Americi... I mi smo dio te priče!
Sociolog Dražen Lalić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o nogometu kao globalnom i sociološkom fenomenu.
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SK
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