STRAŠNA BLAMAŽA U NJEMAČKOJ
Ljubavna drama razotkrila veliku špijunsku aferu: "Kao u telenoveli"
Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, govorio je o velikoj špijunskoj aferi koja potresa Njemačku, vezama rastućeg AfD-a s Rusijom te o bliskom odnosu bivše njemačkog kancelara Gerharda Schroedera s Vladimirom Putinom.
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SK
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prije 37 min.
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