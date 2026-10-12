Ljubavna drama razotkrila veliku špijunsku aferu: "Kao u telenoveli"

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, govorio je o velikoj špijunskoj aferi koja potresa Njemačku, vezama rastućeg AfD-a s Rusijom te o bliskom odnosu bivše njemačkog kancelara Gerharda Schroedera s Vladimirom Putinom.

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