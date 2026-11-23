Hrastić-Novak
Ravnateljica o novom slučaju u Jankomiru: "Pacijent pokušao zapaliti cigaretu, bio je humano sputan"
Vršiteljica dužnosti ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu Lidija Hrastić-Novak oglasila se o incidentu koji se dogodio u Klinici sredinom rujna.
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan potvrdila je da je u rujnu došlo do požara u Klinici koji je uzrokovao pacijent koji je u tom požaru ozlijeđen, a potom zbog opeklina prevezen u Traumatologiju u Draškovićevoj.
Iz Ministarstva zdravstva poručuju da ministrica Irena Hrstić nije upoznata sa slučajem te će zbog svega pozvati Tomislava Tomaševića i pročelnicu Loru Vidović na žurni sastanak.
Informacije o ovom slučaju otkrivene su nakon što je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan 21. listopada tijekom intervencije preminuo Kristian Josip Periš (32). Zbog sumnje na teško ubojstvo osam zdravstvenih djelatnika završilo je u istražnom zatvoru.
Na pitanje što se točno dogodilo, je li pacijent bio vezan te kako je uopće došao do upaljača, Hrastić-Novak objasnila je da je riječ o incidentu koji se dogodio prije nešto više od dva mjeseca.
"Prema mojim saznanjima, dogodio se incident gdje je došlo do požara, manjeg požara u prostoriji gdje je bio pacijent. Nažalost, požar je izazvao sam pacijent pokušajem paljenja cigarete koja je bila skrivena u njegovoj odjeći i nije pronađena prilikom pretresa koji su radili tehničari", rekla je za Dnevnik.hr.
Pacijent je bio sputan
"Mislim da, što se samog tog segmenta tiče, unutarnji nadzor nije pokrenut, obzirom da je na intervenciju došla i policija i vatrogasci i hitna medicinska pomoć, dakle nadležna tijela koja su trebala", rekla je Hrastić-Novak.
Na pitanje što je policija tražila od bolnice, objasnila je da su policijski službenici intervenirali zbog požara, a potom zatražili dodatnu dokumentaciju.
"Policija je došla na tu intervenciju jer kad dolaze vatrogasci, uvijek dolazi i policija, a onda je policija još dodatno tražila uvid u medicinsku dokumentaciju, i tražila izuzeće snimke videonadzora", rekla je.
Dodala je da je bolnica dostavila sve što je policija zatražila.
Zašto Ministarstvo zdravstva nije bilo obaviješteno?
Hrastić-Novak je upitana i je li incident prijavljen zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravstva.
"Pa, obzirom da su sve ove nadležne institucije prisustvovale događaju, vjerojatno, pretpostavljam da ravnateljica nije imala potrebu ili nije smatrala potrebnim prijaviti događaj Ministarstvu", odgovorila je.
Pritom je navela da je ozlijeđeni pacijent vozilom hitne pomoći prevezen u Kliniku za traumatologiju, koja je državna zdravstvena ustanova i koja također, prema njezinim riječima, može i treba prijaviti takav događaj.
Na pitanje bi li ona osobno prijavila incident Ministarstvu zdravstva, odgovorila je potvrdno. "Pa sad, kad me to pitate u svjetlu svih ovih događanja, onda naravno da ću ja reći da bih to sigurno sada prijavila", rekla je.
Ipak, dodala je da nije moguće sa sigurnošću govoriti o tome kako bi netko postupio u određenim okolnostima.
"Nikad čovjek ne može biti apsolutno siguran u svoja postupanja. Uvijek se kaže lako je biti general poslije bitke. Ja pretpostavljam iz svog dugogodišnjeg iskustva da bih prijavila takav incident, ali opet kažem, pošto su svim nadležnim tijelima događaji bili poznati, bio je transparentan", objasnila je.
Na izravno pitanje je li pacijent u trenutku požara bio vezan, potvrdila je da je bio sputan, ali tvrdi da nije bilo riječ o snažnom sputavanju.
"Bio je humano sputan, vrlo blago. Dakle, nije bilo nikakvih dramatičnih sputavanja. To vam je već i sam dokaz da je pacijent mogao dohvatiti upaljač ili cigaretu, da je zapravo bio vrlo humano sputan. Bio je dobrovoljno sputan, dakle to je sve dokazivo i vidljivo", poručila je.
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