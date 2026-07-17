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TEOLOG ZA N1

Mario Trifunović: Govor mržnje pokušava se zapakirati u nekakvu kršćansku foliju

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N1 Hrvatska
|
17. srp. 2026. 12:59
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Teolog Mario Trifunović gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao sada već tradicionalne Mediteranske teološke susrete, koji su ove godine posvećeni temi očuvanja mira.

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mario trifunović n1 gosti n1tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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