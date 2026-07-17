TEOLOG ZA N1
Mario Trifunović: Govor mržnje pokušava se zapakirati u nekakvu kršćansku foliju
N1 Hrvatska
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17. srp. 2026. 12:59
| Novi dan
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Teolog Mario Trifunović gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao sada već tradicionalne Mediteranske teološke susrete, koji su ove godine posvećeni temi očuvanja mira.
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