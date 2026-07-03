Oglas

SUKOB OKO MIMOHODA

Marko Vučetić: General Kundid je došao kao vojnik i kao vojnik će otići

author
N1 Hrvatska
|
03. srp. 2026. 12:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao novi sukob predsjednika Zorana Milanovića s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Oglas

Teme
marko vučetić n1 gosti n1tv novi dan tema dana video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ