dugoročna prognoza za Hrvatsku
Meteorolog N1 Bojan Lipovšćak otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine
Vrućine, suša na Jadranu i nestabilnosti u unutrašnjosti: Kakvo vrijeme čeka Hrvatsku do kraja 2026.? Odgovor na ta pitanja dao nam je meteorolog N1 televizije dr. Bojan Lipovšćak.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
N1 Komentar
|
23. lip.|
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas