Dio rakete SpaceX udario u Mjesec. Zašto je to važan trenutak za znanstvenike?

Ni letjelice koje kruže oko Mjeseca nisu se u trenutku udara nalazile na odgovarajućem mjestu za izravno promatranje događaja. Najveće izglede imao je južnokorejski orbiter Danuri, koji je neposredno prije toga prošao u blizini mjesta udara. Njegov tim poručio je korejskim medijima da će eventualne snimke objaviti tek nakon završetka analize.