Rekordne temperature u Austriji, Mađarska smanjila potrošnju struje

Preko granice u Mađarskoj, tvrtke i kućanstva smanjili su ovog tjedna potrošnju električne energije nakon vladina apela da se ublaži pritisak na mrežu zbog teške suše. Glavni grad Budimpešta suočava se s vrhuncem toplinskog vala u iduća dva dana, s temperaturama koje će se u srijedu poslijepodne približiti 40 Celzijevih stupnjeva.