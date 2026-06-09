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"podfinanciran je"

Mišo Krstičević naveo glavne razloge zbog kojih ljudi napuštaju zdravstveni sustav

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Hrvoje Krešić , Ružica Sabljić
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09. lip. 2026. 09:43
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Klub zastupnika SDP-a organizira okrugli stol "Obnova i razvoj javnog zdravstva", a moderirat će ga zastupnik Mišo Krstičević. U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio je o situaciji u javnom zdravstvu u Hrvatskoj.

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mišo krstičević n1tv novi dan video

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