"podfinanciran je"
Mišo Krstičević naveo glavne razloge zbog kojih ljudi napuštaju zdravstveni sustav
Hrvoje Krešić , Ružica Sabljić
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09. lip. 2026. 09:43
| Novi dan
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Klub zastupnika SDP-a organizira okrugli stol "Obnova i razvoj javnog zdravstva", a moderirat će ga zastupnik Mišo Krstičević. U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio je o situaciji u javnom zdravstvu u Hrvatskoj.
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