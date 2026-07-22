Posebno ju je impresionirala gostoljubivost lokalnog stanovništva. Kako je napisala, informacije tijekom putovanja obično traži na internetu, a ne od domaćih ljudi. U Zadru su joj, međutim, mještani nudili pomoć i prije nego što ju je zatražila. Tako joj je turistički vodič nakon izleta sam preporučio restorane i druge zanimljivosti.