Zadar kao najveće iznenađenje
Australska novinarka tjednima putovala Europom, najviše ju oduševio grad u Hrvatskoj
Australska novinarka u članku za Business Insider izdvojila je Zadar kao najveće pozitivno iznenađenje tijekom petotjednog putovanja Europom, istaknuvši da je nadmašio sva njezina očekivanja.
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Australska novinarka Emma Ruben mjesecima je planirala putovanje Europom i prije polaskaistraživala destinacije koje su među najpopularnijima na internetu i društvenim mrežama. Na njezinu popisu našli su se rimski Kolosej, Eiffelov toranj u Parizu i švicarske Alpe, no priznala je da ju je upravo Zadar najviše oduševio, piše Business Insider.
Prema njezinim riječima, Zadar nudi odličan spoj aktivnog odmora i opuštene atmosfere. Na kraju boravka požalila je što nije ostala dulje te smatra da mnogi turisti neopravdano prednost daju Dubrovniku i Splitu, iako i Zadar zaslužuje mjesto na njihovom putnom planu.
Posebno ju je impresionirala gostoljubivost lokalnog stanovništva. Kako je napisala, informacije tijekom putovanja obično traži na internetu, a ne od domaćih ljudi. U Zadru su joj, međutim, mještani nudili pomoć i prije nego što ju je zatražila. Tako joj je turistički vodič nakon izleta sam preporučio restorane i druge zanimljivosti.
U posebnom sjećanju ostao joj je i trenutak kada su ona i partner uz more pokušavali snimiti zajedničku fotografiju. Prolaznik im je prišao, ponudio pomoć i pokazao najbolje mjesto za fotografiranje. Smatra da upravo takve male geste putovanje čine ugodnijim i autentičnijim.
Čisto more, izleti na otoke i lokalna kuhinja
Pohvalila je i čistoću mora te preporučila izlete brodom na obližnje otoke, gdje posjetitelji mogu plivati i roniti s maskom. Kao jedan od vrhunaca boravka izdvojila je posjet mjestu Kali na otoku Ugljanu, gdje je kušala svježe pripremljenu ribu i druge lokalne specijalitete.
Onima koji planiraju ostati u gradu preporučila je plažu Kolovare, udaljenu oko 15 minuta hoda od stare gradske jezgre. Zadar je posjetila neposredno nakon vrhunca turističke sezone, kada je bilo manje posjetitelja, pa je bez gužve mogla uživati i na tamošnjoj skakaonici u more.
Zadar usporedila s drugim europskim gradovima
Zadar je usporedila i s drugim europskim gradovima koje je posjetila, među njima Rimom, Londonom i Dubrovnikom. Navela je da je u tim gradovima često osjećala pritisak zbog brojnih rezervacija i unaprijed isplaniranih obilazaka.
U Zadru je, istaknula je, prvi put mogla provoditi dane bez "prenatrpanog" rasporeda. Prošetala je starom gradskom jezgrom, razgledala ostatke iz rimskog razdoblja i posjetila gradsku tržnicu, bez žurbe i strogog plana.
Na kraju je zaključila da je Zadar izvrstan izbor za sve koji na jednom mjestu žele spojiti kulturne i povijesne znamenitosti, vrhunsku gastronomiju, aktivnosti na moru i opuštenu atmosferu. Dodala je da je mogućnost istraživanja grada vlastitim tempom, bez žurbe i unaprijed zadanog rasporeda, jedna od njegovih najvećih prednosti, piše Business Insider.
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