Stiže promjena vremena: Očekuju nas pljuskovi i olujna bura

Srednji i južni Jadran prolaz fronte osjetit će u noći na petak i u petak ujutro, i to uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Danas će dnevne temperature zraka biti u unutrašnjosti od 26 do 28 °C, a na Jadranu oko 31 °C. Puhat će slab sjeverac, a navečer i u noći najprije na sjevernom, a pred jutro na srednjem i južnom Jadranu zapuhat će jaka, mjestimice na udare i olujna bura.