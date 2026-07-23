Vremenska prognoza
Stiže promjena vremena: Očekuju nas pljuskovi i olujna bura
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Oglas
Oslabljena hladna fronta nalazi se sjeverno od Alpa i manja količina nestabilnog zraka danas će tijekom dana zaobići Alpe i prodrijeti nad sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti i sjeverni Jadran te uzrokovati kratkotrajno povećanje naoblake uz mjestimične grmljavinske pljuskove.
Srednji i južni Jadran prolaz fronte osjetit će u noći na petak i u petak ujutro, i to uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Danas će dnevne temperature zraka biti u unutrašnjosti od 26 do 28 °C, a na Jadranu oko 31 °C. Puhat će slab sjeverac, a navečer i u noći najprije na sjevernom, a pred jutro na srednjem i južnom Jadranu zapuhat će jaka, mjestimice na udare i olujna bura.
Za pojačan vjetar sutra je Meteoalarm DHMZ-a izdao žuto upozorenje. Prognozirani su udari bure brzine veće od 65 km/h, s tim da na mjestima poznatim po buri u podvelebitskom primorju udari mogu dosezati i do 110 km/h.
Jutarnje temperature u petak bit će u unutrašnjosti oko 10 °C, a na Jadranu od 18 °C na sjevernom do 22 °C na krajnjem jugu Dalmacije. Temperatura mora je od 25 do 27 °C. Ultraljubičasto zračenje Sunca intenzivno je pa je i UV indeks vrlo visok.
U subotu i nedjelju bit će pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake i malo toplije, a bura će oslabjeti i skrenuti na maestral, da bi već u nedjelju zapuhalo slabo do umjereno jugo i lebić koji će u ponedjeljak na Jadranu uz naoblačenje donijeti mjestimice obilne oborine.
Nakon kratkotrajnog pogoršanja vremena u ponedjeljak, od utorka pa do kraja mjeseca, a i prvi tjedan kolovoza, očekuju se porast temperatura, obilje sunca i pravo ljetno vrijeme.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas