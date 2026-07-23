Trošak razlike u plaćama u EU: Žene godišnje zarađuju 3900 eura manje od muškaraca

Najveći rast primanja ostvarile bi žene u Francuskoj, oko 1.069 eura godišnje, te u Irskoj s dodatnih 1.033 eura. Slijede Finska (963 eura), Njemačka (867 eura), Italija (847 eura) i Danska (802 eura). Najmanji učinak bio bi u Poljskoj, gdje bi prosječno povećanje iznosilo 221 euro, budući da je razlika u plaćama između žena i muškaraca ondje već relativno mala.