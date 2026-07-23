IZNENADNA ODLUKA
Hrvatski vojnici ipak neće spavati na madracima iz Srbije. "Ministarstvu obrane to nije prihvatljivo"
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) u zadnji je tren poništilo natječaj za nabavu novih madraca hrvatskim vojnicima jer se proizvode u Srbiji.
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Odluka je donesena neposredno prije potpisivanja ugovora s tvrtkom koja je na natječaju ocijenjena kao najbolji ponuđač, a iz MORH-a su potvrdili informaciju koju je prvi otkrio Ivan Grobenski s portala Danica.hr.
Naime, MORH je namjeravao kupiti 1700 madraca za opremanje nekoliko vojarni. Na natječaj proveden u lipnju stiglo je više ponuda, a kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke Komforta iz Slavonskog Broda. Međutim, ispostavilo se da tvrtka s dva zaposlenika ponuđene madrace nabavlja od proizvođača u Srbiji i preprodaje ih na hrvatskom tržištu. To se za Ministarstvo obrane pokazalo neprihvatljivim.
"Ministarstvu obrane nije prihvatljivo da se madraci za vojničke krevete proizvode u Republici Srbiji i sukladno zakonskim mogućnostima poništit će taj postupak nabave i neće sklopiti ugovor. Ubuduće će za ovakve postupke nabave revidirati uvjete vezane za područje proizvodnje i nabave", priopćili su iz MORH-a Ivani Pezo Moskaljov s Nove TV.
Nitko iz Ministarstva i Glavnog stožera nije želio dodatno pojasniti zašto se odustalo od već dogovorenog posla.
Iz slavonskobrodske tvrtke također nisu odgovarali na pozive. U očitovanju koje su dostavili MORH-u potvrdili su da se njihovi proizvodni pogoni nalaze u Srbiji, ali su jamčili kvalitetu i isporuku preko druge tvrtke, čiji je račun, prema podacima FINA-e, u blokadi.
Ovaj slučaj događa se nedugo nakon afere s vojničkim čizmama, u koju je bio upleten i bivši voditelj nabave u MORH-u, brigadir Ivica Devčić. Ministar obrane Ivan Anušić tada je komentirao slične situacije.
MUP nema tih problema
"Takvih slučajeva ima, vjerojatno će ih biti i u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme kao što smo reagirali mi i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji nemaju tu kvalitetu, lažiraju reference, preprodaju, ne proizvode ništa, stvaraju si ekstra profit."
Za razliku od MORH-a, Ministarstvo unutarnjih poslova nije imalo problema s istim dobavljačem. MUP, na čijem je čelu Davor Božinović, nabavio je madrace za spavaonice na Policijskoj akademiji, za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite te za smještaj civilnih ročnika.
Vrijednost ugovora iznosi gotovo 126.000 eura, od čega je polovica već realizirana. MUP je s istom tvrtkom i prijašnjih godina sklapao poslove vrijedne gotovo 40.000 eura.
Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručili su da nemaju saznanja o tome gdje se nalaze proizvodni pogoni dobavljača.
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