Hrvatski vojnici ipak neće spavati na madracima iz Srbije. "Ministarstvu obrane to nije prihvatljivo"

Naime, MORH je namjeravao kupiti 1700 madraca za opremanje nekoliko vojarni. Na natječaj proveden u lipnju stiglo je više ponuda, a kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke Komforta iz Slavonskog Broda. Međutim, ispostavilo se da tvrtka s dva zaposlenika ponuđene madrace nabavlja od proizvođača u Srbiji i preprodaje ih na hrvatskom tržištu. To se za Ministarstvo obrane pokazalo neprihvatljivim.