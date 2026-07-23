VELIKA ISTRAGA
FOTO, VIDEO / Ispitani uhićeni Šegota i supruga. Evo što su rekli istražiteljima
Uskok je izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa. Uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača.
Portal Index neslužbeno doznaje da je Šegota, osim za pranje novca, osumnjičen i za primanje mita. Njegovu suprugu još uvijek se tereti samo za pranje novca.
Uskok je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK, na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela.
Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
24 Objave
19:51
prije 22 min.
Šegota sve negirao na ispitivanju
Direktor HOO-a Damir Šegota i supruga iznijeli su obranu zbog sumnji na mito i pranje novca u aferi teškoj 750.000 eura. Pritom negiraju sve optužbe, a na ispitivanju su proveli nešto više od sat vremena.
19:47
prije 27 min.
Odvjetnik Šegotine supruge: Sve je razjasnila
Odvjetnik Gordan Preglej, koji brani Željku Šegotu, rekao je nakon ispitivanja u USKOK-u da se njegovoj klijentici na teret stavlja kazneno djelo pranja novca.
"Iznijela je obranu i odgovarala na sva pitanja", rekao je Preglej.
Na pitanje je li negirala optužbe odgovorio je da je obranu iznijela u cijelosti.
"Po mom osobnom mišljenju razjasnila je sve okolnosti koje bi mogle zanimati USKOK", rekao je.
Dodao je da, prema njegovu mišljenju, nema razloga za određivanje istražnog zatvora ni po jednoj osnovi.
Na pitanje očekuje li da će se istraga proširiti, rekao je da mu je to teško procijeniti, ali da u slučaju njegove klijentice ne vidi ni elemente za otvaranje istrage.
Novinari su ga pitali i jesu li supružnici Šegota ulagali u zlato.
"To bi ulazilo u domenu davanja obrane i o tome ne mogu govoriti", odgovorio je.
Kazao je i da se Željka Šegota osjeća "ekstremno loše".
"Žena nema nikakve veze s onim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti koje joj se stavljaju na teret i sve okolnosti svog života iz kojih bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome", rekao je Preglej.
19:45
prije 29 min.
Traje ispitivanje Damira Šegote
U prostorijama Uskoka u tijeku je ispitivanje uhićenog Damira Šegote i njegove supruge.
17:35
prije 2 h
Varvodić reagirao na Primorca
Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić, ponovno je reagirao na riječi protukandidata Dragana Primorca.
Prenosimo njegovo priopćenje u cijelosti:
"U svojoj reakciji gospodin Primorac ponovno je pokazao da mu nije prioritet temeljito mijenjanje načina na koji Hrvatski olimpijski odbor funkcionira, već održavanje statusa quo. Još jednom je odlučio neutemeljeno napadati, ne samo mene, već i one koji su me dosad podržali. To je pogotovo porazno u trenutku kada je ugled najvažnije sportske organizacije u državi srozan kao nikad dosad. Zato je nikad važnije da institucije kvalitetno i transparentno rade posao zbog kojeg i postoje. Izbori, koji su za manje od tjedan dana, pokazat će da je ovo još jedan Primorčev "pucanj u prazno" i da je on zadnji koji može nešto obećavati ili garantirati."
17:35
prije 2 h
Primorac o uhićenjima i izvidima
Bivši ministar i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac, a sad kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), komentirao je posljednja uhićenja i izvide.
Više OVDJE.
15:23
prije 4 h
Pavlek ponovno u priči?
Najnovijom istragom u HOO-u bit će obuhvaćen i donedavni direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, piše Ana Raić za Index.
Istražitelji sumnjaju da je s oko 160 tisuća eura i plaćanjem stipendije podmitio Damira Šegotu, direktora iz HOO-a. Ovaj mu je, kako se za sada sumnja, za uzvrat osigurao oko 800 tisuća eura više iz HOO-ovog proračuna. Šegota i njegova supruga mito su, prema za sada dostupnim informacijama, ulagali u zlato.
14:52
prije 5 h
Most nakon akcije u HOO-u: Pljuvanje u lice mladim sportašima
Iz Mosta su se u četvrtak osvrnuli na uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) te ustvrdili da korupcija u hrvatskom sportu "nije iznimka nego sustav pred kojim su Plenkovićeva vlast i institucije godinama zatvarale oči".
Pozdravili su akciju policije i Uskoka u kojoj je uhićen direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota, dok su pretrage provedene i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, te naglasili da je Most godinama upozoravao na korupciju u sportu i razotkrivao korupcijske skandale i afere u sportskim savezima i HOO-u.
Više pročitajte OVDJE.
14:51
prije 5 h
Primorac odgovorio Varvodiću
Kandidat za predsjednika HOO-a Dragan Primorac komentirao je današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damira Šegote.
Odgovorio je i na prozivke Josipa Varvodića:
"S velikim sam iznenađenjem pročitao i pismo Josipa Varvodića. On se obraća predstavnicima Skupštine HOO-a na način koji implicira da sami nisu sposobni donijeti odgovorne i moralne odluke, podcjenjuju se njihovo iskustvo, integritet i sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog. Cijela hrvatska javnost zna da u kadrovskoj politici HOO-a godinama participiraju osobe koje danas podupiru Varvodića i javno i tajno. S druge strane, ne postoji ni jedna osoba zaposlena u HOO-u za čije sam zapošljavanje ikada bio odgovoran ili u njemu sudjelovao", naveo je.
Više pročitajte OVDJE.
14:43
prije 5 h
Popodne ispitivanje u USKOK-u
14:41
prije 5 h
Oglasio se HOO: Istražni proces u tijeku, glavni tajnik Krajač u svojstvu svjedoka
"Povodom današnjeg postupanja nadležnih državnih tijela, tijekom kojeg su službene radnje provedene i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, obavještavamo javnost kako HOO u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima.
S obzirom na to da su izvidi i druge službene radnje u tijeku, Hrvatski olimpijski odbor nije u mogućnosti komentirati njihov sadržaj niti okolnosti konkretnog predmeta.
Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela, dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije, te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima.
Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito obavljati sve svoje aktivnosti. Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost", priopćili su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare