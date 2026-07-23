FOTO, VIDEO / Ispitani uhićeni Šegota i supruga. Evo što su rekli istražiteljima

Odvjetnik Gordan Preglej, koji brani Željku Šegotu, rekao je nakon ispitivanja u USKOK-u da se njegovoj klijentici na teret stavlja kazneno djelo pranja novca.

"Iznijela je obranu i odgovarala na sva pitanja", rekao je Preglej.

Na pitanje je li negirala optužbe odgovorio je da je obranu iznijela u cijelosti.

"Po mom osobnom mišljenju razjasnila je sve okolnosti koje bi mogle zanimati USKOK", rekao je.

Dodao je da, prema njegovu mišljenju, nema razloga za određivanje istražnog zatvora ni po jednoj osnovi.

Na pitanje očekuje li da će se istraga proširiti, rekao je da mu je to teško procijeniti, ali da u slučaju njegove klijentice ne vidi ni elemente za otvaranje istrage.

Novinari su ga pitali i jesu li supružnici Šegota ulagali u zlato.

"To bi ulazilo u domenu davanja obrane i o tome ne mogu govoriti", odgovorio je.

Kazao je i da se Željka Šegota osjeća "ekstremno loše".

"Žena nema nikakve veze s onim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti koje joj se stavljaju na teret i sve okolnosti svog života iz kojih bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome", rekao je Preglej.