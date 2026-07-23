Što ukrajinski vojnici misle o Drapatiju, svom novom glavnom zapovjedniku?

Drapati, koji je od 2025. obnašao dužnost zapovjednika Združenih snaga Oružanih snaga Ukrajine, smatran je glavnim kandidatom za nasljednika Sirskog. Do promjene na vrhu vojske došlo je nakon što su prosvjednici diljem zemlje zatražili Sirskijevu ostavku zbog kontroverzne smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, čiji je sukob s glavnim zapovjednikom postajao sve vidljiviji u javnosti.