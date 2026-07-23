Zelenski smijenio Sirskog
Što ukrajinski vojnici misle o Drapatiju, svom novom glavnom zapovjedniku?
General-bojnik Mihajlo Drapati preuzeo je 21. srpnja dužnost glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio Oleksandra Sirskog, čime je na čelo vojske postavljen jedan od njezinih najiskusnijih zapovjednika.
„Drapati uživa golemo poštovanje unutar ukrajinske vojske – a to je nešto što je iznimno teško zaslužiti“, rekao je za Kyiv Independent Artem Karjakin, pripadnik Oružanih snaga Ukrajine.
Drapati je na prvim crtama bojišnice u ruskom ratu protiv Ukrajine još od 2014. godine, tijekom kojih je postupno izgradio ugled zapovjednika kojem su povjeravane neke od najvažnijih vojnih operacija Kijeva. Tijekom ruske invazije punog opsega sudjelovao je u oslobađanju okupiranih dijelova Hersonske oblasti 2022., a potom je vodio obranu Harkivske oblasti kada je Rusija ondje 2024. otvorila novu ofenzivu.
Drapati, koji je od 2025. obnašao dužnost zapovjednika Združenih snaga Oružanih snaga Ukrajine, smatran je glavnim kandidatom za nasljednika Sirskog. Do promjene na vrhu vojske došlo je nakon što su prosvjednici diljem zemlje zatražili Sirskijevu ostavku zbog kontroverzne smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, čiji je sukob s glavnim zapovjednikom postajao sve vidljiviji u javnosti.
Fedorov je razloge razilaženja iznio na konferenciji za novinare 16. srpnja, ustvrdivši da Sirski ima zastarjeli pogled na moderno ratovanje, posebno kada je riječ o ulozi dronova, te optuživši Glavni stožer da sustavno blokira inicijative Ministarstva obrane.
Za mnoge ukrajinske vojnike Drapatijevo imenovanje predstavlja dobrodošlu promjenu. Opisuju ga ne samo kao učinkovitog zapovjednika, nego i kao čovjeka koji djeluje izvan onoga što nazivaju preostalim „sovjetskim sustavom“ u vojsci.
„Sirski je tipičan predstavnik 'sovjetskog sustava'“, rekao je Kirilo, borbeni bolničar 93. mehanizirane brigade.
„S druge strane, Drapati uživa veliko poštovanje još od vremena Antiterorističke operacije (2014.) i želim vjerovati da će uspjeti promijeniti taj sustav.“
„No mislim da će naići na snažan otpor starog vojnog establišmenta.“
Bolničar je dodao kako se nada da će novi glavni zapovjednik provesti reformu vojske na razini korpusa, pravednije raspodijeliti resurse među postrojbama te izbjeći žrtvovanje ljudstva radi, kako je rekao, „medijskih pobjeda“.
Karjakin smatra da je Drapatijevo imenovanje „prava odluka u pravo vrijeme“, dodajući da ukrajinskoj vojsci trenutačno trebaju novi pristupi i u napadnim i u obrambenim operacijama, što vjeruje da novi glavni zapovjednik može ostvariti.
„Drapati također ima veliko iskustvo na visokim zapovjednim dužnostima u Oružanim snagama, uključujući zapovijedanje operativnim formacijama tijekom brojnih vojnih kampanja. Takvo je iskustvo iznimno važno za dužnost s ovakvom razinom odgovornosti u našoj zemlji“, dodao je vojnik.
U razgovoru za Kyiv Independent Alex Silva, brazilski vojnik koji je od početka ruske invazije punog opsega sudjelovao u brojnim operacijama, uključujući one u Kijevu i Hersonu, izrazio je nadu da će novi glavni zapovjednik ojačati i suradnju sa stranim borcima koji služe u ukrajinskoj vojsci.
„Na ovu promjenu gledam pozitivno jer sam dosad imao dojam da su životi latinoameričkih vojnika na prvoj crti bojišnice smatrani manje vrijednima od života drugih vojnika“, rekao je Silva.
„S ovim promjenama u zapovjedništvu nadam se jednakom tretmanu svih vojnika, bez obzira na njihovu nacionalnost, jer se svi zajedno borimo za isti cilj – slobodu Ukrajine.“
Visokopozicionirani pripadnik jedne od istaknutih ukrajinskih vojnih postrojbi, koji je za Kyiv Independent govorio pod uvjetom anonimnosti, također je istaknuo razliku između Drapatijeva pristupa i pristupa njegova prethodnika, usporedivši ga sa zapadnim modelom vojnog zapovijedanja.
„General Drapati čvrsto pripada krugu ukrajinskih vojnih reformatora koji razumiju potrebu za odlučnim unapređenjem učinkovitosti vojske kroz istinu, poštenje i pristup temeljen na podacima“, rekao je.
„Naši vojni chat-kanali trenutačno eksplodiraju od oduševljenja. Već sada vidimo porast motivacije. Svi s velikim očekivanjem gledamo na Drapatijevo vodstvo koje bi trebalo donijeti mudru i odlučnu pobjedu.“
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