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Nova faza sukoba

Miro Kovač: Ako se konflikt na Bliskom istoku nastavi, to će za nas u Europi, pa i u Hrvatskoj, biti jako loše

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N1 Info
|
10. lip. 2026. 10:45
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Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o novoj eskalaciji sukoba između Irana i SAD-a, ali i ostalim aktualnostima.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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