Nova faza sukoba
Miro Kovač: Ako se konflikt na Bliskom istoku nastavi, to će za nas u Europi, pa i u Hrvatskoj, biti jako loše
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o novoj eskalaciji sukoba između Irana i SAD-a, ali i ostalim aktualnostima.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas