nezavisni vijećnik
Nezavisni gradski vijećnik Radeta: Ono što se događa u Gospiću događa se i u Zadru, imam dokaze!
U Novom danu kod Nine Kljenak gostovao je nezavisni gradski vijećnik Daniel Radeta, koji je organizirao besplatan prijevoz autobusom na prosvjed “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” za građane iz Zadra.
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